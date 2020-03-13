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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-13T14:32+0300
https://ria.ru/20200313/1568548220.html
Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе

13:27 13.03.2020 (обновлено: 14:32 13.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры с военной делегацией РФ по Идлибу в Анкаре прошли в конструктивном ключе, они завершаются в пятницу, говорится в сообщении минобороны Турции.
Как ранее заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, на переговорах с российской делегацией обсуждается вопрос о совместном патрулировании вдоль трассы M4 в Идлибе, которое планируется начать 15 марта.
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"Переговоры с российской делегацией, которые сегодня завершаются, прошли в положительной и конструктивной атмосфере. Наши наблюдательные посты в Идлибе продолжат функционировать. Речи об отводе тяжелого вооружения с них не идет", - говорится в сообщении ведомства.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеМинобороны ТурцииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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