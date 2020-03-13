Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе

В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу

В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу

"Переговоры с российской делегацией, которые сегодня завершаются, прошли в положительной и конструктивной атмосфере. Наши наблюдательные посты в Идлибе продолжат функционировать. Речи об отводе тяжелого вооружения с них не идет", - говорится в сообщении ведомства.