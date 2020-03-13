Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры с военной делегацией РФ по Идлибу в Анкаре прошли в конструктивном ключе, они завершаются в пятницу, говорится в сообщении минобороны Турции.
Как ранее заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, на переговорах с российской делегацией обсуждается вопрос о совместном патрулировании вдоль трассы M4 в Идлибе, которое планируется начать 15 марта.
"Переговоры с российской делегацией, которые сегодня завершаются, прошли в положительной и конструктивной атмосфере. Наши наблюдательные посты в Идлибе продолжат функционировать. Речи об отводе тяжелого вооружения с них не идет", - говорится в сообщении ведомства.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.