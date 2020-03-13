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В Румынии зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом

13:27 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Румынии, всего в стране отмечено 70 пациентов с COVID-19, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
"Новые случаи заражения коронавирусом, общее число зараженных составило 70 человек. Только в пятницу появилось 11 новых случаев", - говорится в сообщении.
Коронавирус был диагностирован и у сенатора Верджила Кицака. Ранее из-за контакта с ним временно исполняющий обязанности премьера Людовик Орбан принял решение о самоизоляции.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
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