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Суд оставил под стражей ректора опорного вуза в Воронеже
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РИА Новости

Суд оставил под стражей ректора опорного вуза в Воронеже

13:23 13.03.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Воронежский областной суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере ректора опорного университета в Воронеже Сергея Колодяжного, которого защита просила перевести под домашний арест, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь суда Лада Петина.
Следствие объявило 2 марта о возбуждении уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении Колодяжного, кроме него фигурантами дела о мошенничестве стали еще четыре должностных лица вуза. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2020 года ректор вуза получил от подчиненного не менее 2 миллионов рублей взятки за покровительство по службе.
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Кроме того, по данным следствия, с января 2015 года по 19 февраля 2020 года должностными лицами университета на имя "не менее 14 подчиненных сотрудников учебного заведения" были изготовлены приказы об их ежемесячном премировании. В результате сотрудники получили не менее 70 миллионов рублей бюджетных средств, которые "были переданы руководству учебного заведения", указывает СК. Фигуранты дела были задержаны, и 4 марта Ленинский районный суд Воронежа арестовал Колодяжного до 28 апреля. Защита обжаловала решение суда, требуя перевести Колодяжного, которому СК предъявил обвинение, под домашний арест.
"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала Петина.
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Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадрового и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Общее число студентов вуза составляет 20 тысяч человек. В университете обучаются студенты из 57 стран.
Колодяжный, помимо руководства вузом, также является депутатом Воронежской областной думы, членом фракции "Единая Россия", председателем комитета по строительной политике. Был избран в 2015 году по партийным спискам.
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Воронежский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияВоронежОбщество
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