Суд оставил под стражей ректора опорного вуза в Воронеже

Следствие объявило 2 марта о возбуждении уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении Колодяжного, кроме него фигурантами дела о мошенничестве стали еще четыре должностных лица вуза. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2020 года ректор вуза получил от подчиненного не менее 2 миллионов рублей взятки за покровительство по службе.