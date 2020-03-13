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Мишустин провел встречу с губернатором Ярославской области
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РИА Новости

Мишустин провел встречу с губернатором Ярославской области

13:19 13.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская обл.), 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым выразил надежду, что совместными усилиями удастся решить все стоящие в малых городах вопросы.
Премьер поблагодарил губернатора за организацию всех мероприятий. "Также очень важно поговорить о туризме, о том, что необходимо сделать для модернизации инфраструктуры, и я надеюсь, что совместными усилиями мы этот вопрос решим", - сказал Мишустин.
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Он напомнил, что дал поручение для выделения необходимых средств. Миронов, в свою очередь, поблагодарил главу правительства за возможность провести совещание по развитию малых городов и за принятые решения.
"Также я благодарен вам за те поручения и решения, касаемые экологического туризма. Непосредственно всю эту информацию мы в соответствии с вашими поручениями подготовим и представим в кратчайшие сроки", - сказал Миронов.
Он также доложил о социально-экономическом развитии региона. Индекс промышленного производства Ярославской области динамично растет, по сравнению с 2018 годом он увеличился и составляет сегодня около 105 пунктов, отметил он.
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