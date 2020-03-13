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Жители Варшавы запасаются продуктами из-за коронавируса
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РИА Новости

Жители Варшавы запасаются продуктами из-за коронавируса

13:18 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Жители Варшавы сметают с полок магазинов продукты и средства гигиены, передает корреспондент РИА Новости.
Пока нельзя сказать, что в магазинах отсутствуют продукты питания, но пустые полки уже видны в каждом из них.
На автостоянке популярного сетевого супермаркета Biedronka практически нет свободных мест, тяжело найти свободную тележку для продуктов. Работают все кассы, но очереди к ним в разы длиннее обычного. В магазине уже невозможно купить рис, гречку. В продаже имеется пшенная крупа, но и она пользуется повышенным спросом.
Похожая ситуация и с консервами – как мясными, так и рыбными. Покупатели стараются закупить их впрок.
Продавец Алиция рассказала, что продажи некоторых видов товаров возросли в разы. "Люди сошли с ума. Они запасаются как перед войной. Рис, гречку не успевают подвозить. Всему виной коронавирус", - сказала она.
При этом в магазине достаточно молочной продукции. "Конечно, молоко нельзя запасти на год. Поэтому и не берут его так активно, как крупы и консервы", – считает Алиция.
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В сетевом магазине Rossmann, торгующем бытовой химией, предметами гигиены и косметическими товарами, тоже пустуют многие полки. Здесь невозможно купить, например, мыло и чистящие дезинфицирующие средства.
"Мыло люди брали коробками. Наверное, все поляки из-за вируса круглосуточно моют руки", - рассказал охранник Мачей. Он провел аналогию со временами военного положения в 1980-е годы. "Тогда тоже люди хватали все, что можно было купить, но сейчас-то это не имеет никакого смысла", - сказал он.
В аптеках полностью отсутствуют медицинские маски и дезинфицирующие жидкости. "Масок нет уже давно. Обеззараживающий гель для рук тоже отсутствует. Спрашивают каждую минуту, но новых поставок пока не было", - сказал продавец аптеки.
При этом в интернете активизировались спекулянты. Так, медицинские маски, которые ранее продавались в аптеке по одному злотому (четверть доллара), на торговых площадках в интернете теперь предлагают по 10-15 злотых (от 2,5 долларов).
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Власти страны предостерегают граждан от паники и просят не скупать продукты питания. "Наша страна производит излишек продуктов питания. Мы производим столько, сколько поляки не смогут съесть", - заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Ян Кшиштоф Ардановский.
"Мы экспортируем много продуктов питания – мясо, птицу, овощи, соки. С поставками на экспорт могут возникнуть проблемы, но поляки не останутся голодными", - сказал министр.
По последним данным, в польских госпиталях находятся 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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