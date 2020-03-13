Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. США не считаются с международными нормами, выходят из многосторонних соглашений, используют санкции и оружие, их действия в духе гегемонизма привели к хаосу и возникновению гуманитарных катастроф в мире, говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019".
"США для защиты своего положения гегемона руководствуются политикой односторонних действий, попирают международный порядок и систему международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН", - говорится в документе.
Вашингтон, отметили в Пекине, при всяком удобном случае выходит из международных договоренностей, снимает с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимного доверия и сотрудничества.
"США неоднократно прибегали к санкциям и применению оружия, что привело к потрясениям и хаосу во многих точках мира и серьезным гуманитарным катастрофам", - указали в Госсовете КНР.