Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире

"США для защиты своего положения гегемона руководствуются политикой односторонних действий, попирают международный порядок и систему международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН ", - говорится в документе.

Вашингтон, отметили в Пекине, при всяком удобном случае выходит из международных договоренностей, снимает с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимного доверия и сотрудничества.

"США неоднократно прибегали к санкциям и применению оружия, что привело к потрясениям и хаосу во многих точках мира и серьезным гуманитарным катастрофам", - указали в Госсовете КНР.