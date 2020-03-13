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Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
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РИА Новости

Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире

13:18 13.03.2020
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© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. США не считаются с международными нормами, выходят из многосторонних соглашений, используют санкции и оружие, их действия в духе гегемонизма привели к хаосу и возникновению гуманитарных катастроф в мире, говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019".

"США для защиты своего положения гегемона руководствуются политикой односторонних действий, попирают международный порядок и систему международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН", - говорится в документе.

Вашингтон, отметили в Пекине, при всяком удобном случае выходит из международных договоренностей, снимает с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимного доверия и сотрудничества.
"США неоднократно прибегали к санкциям и применению оружия, что привело к потрясениям и хаосу во многих точках мира и серьезным гуманитарным катастрофам", - указали в Госсовете КНР.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
12 марта, 23:55
МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
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КитайООНСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
надеюсь дойдет до суда над элитой США
13 марта, 13:22
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