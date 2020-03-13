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Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса

13:11 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Парламент Болгарии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране с 13 марта по 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, мера была предложена премьер-министром страны Бойко Борисовым, сообщает издание Sofia Globe.
Вопрос о режиме ЧП был внесен на голосование парламента после экстренного совещания правительства страны накануне. Как отмечает издание, ранее премьер Болгарии заявлял, что такие меры в стране необходимы, поскольку многие люди не соблюдают карантинный режим. К настоящему моменту в Болгарии выявлено 23 случая заражения коронавирусом, один пациент скончался.
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