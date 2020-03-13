Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T13:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568547090.html
Песков оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам

13:10 13.03.2020
664
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Превентивные режимы по борьбе с распространением коронавируса предусмотрены до конца месяца, потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, в том числе голосования по поправкам в конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
"До 22 апреля еще много времени - первое. Второе - вы знаете, что все превентивные режимы, например, в Москве и так далее, в Московской области с сегодняшнего дня, в Питере, они до 1 апреля, до конца месяца. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности или наоборот. Ситуация подвижная", - сказал песков журналистам, отвечая на вопрос о том, изучали ли в Кремле опыт Ирана и тех выборов, которые там проходили на фоне начала распространения коронавируса, считают ли, что необходимы какие-то меры предосторожности к голосованию по поправкам, намеченному на 22 апреля.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
830104
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
Дмитрий Песков
В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин
Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа личности
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В Кремле оценили влияние распространения коронавируса на экономику
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля
Московский Кремль
Песков рассказал о превентивных мерах в Кремле из-за коронавируса
Автомобиль у здания Госдумы РФ
В Госдуме назвали идею о переносе Дня конституции пиаром
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле из-за коронавируса
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Синоптик предупредила о снегопаде в Москве
Голосование по поправкам в конституцию в Заксобрании Новосибирской области
Подведены итоги голосования регионов за поправки в Конституцию
Туристы в Москве
Опрос показал отношение россиян к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния