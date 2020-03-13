Президентом Греции впервые стала женщина

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Новый президент Новый президент Греции Екатерина Сакелларопулу приведена к присяге и вступила в должность главы государства. Церемония прошла в пятницу на специальном заседании парламента страны.

Сакелларопулу стала первой женщиной на посту президента Греческого государства.

После краткого молебна в парламенте Сакелларопулу принесла присягу на Евангелии.

По традиции присягу главы государства принял архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним в присутствии членов синода.

Сакелларопулу поклялась именем Троицы хранить Конституцию и законы страны, защищать независимость и суверенитет Греции, беречь свободу и права греческого народа и служить его интересам.

После присяги новый президент, председатель парламента, премьер-министр и архиепископ подписали протокол о вступлении в должность нового главы государства.

Сакелларопулу возложит венок к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма перед парламентом, а оттуда отправится в президентский дворец на церемонию передачи дел покидающим пост президента Греции Прокописом Павлопулосом.

Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями, он не обладает исполнительной властью. Основная власть принадлежит премьер.