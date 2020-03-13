Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T13:08+0300
https://ria.ru/20200313/1568546973.html
Президентом Греции впервые стала женщина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156347/89/1563478942_0:110:1024:686_1036x0_80_0_0_8d6987c70c291ae45c74604b684c8c8f.jpg
РИА Новости

Президентом Греции впервые стала женщина

13:08 13.03.2020
1018
© Фото : предоставлено пресс-службой правительстваЕкатерина Сакелларопулу
Екатерина Сакелларопулу
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства
Екатерина Сакелларопулу. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Новый президент Греции Екатерина Сакелларопулу приведена к присяге и вступила в должность главы государства. Церемония прошла в пятницу на специальном заседании парламента страны.
Сакелларопулу стала первой женщиной на посту президента Греческого государства.
После краткого молебна в парламенте Сакелларопулу принесла присягу на Евангелии.
По традиции присягу главы государства принял архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним в присутствии членов синода.
Сакелларопулу поклялась именем Троицы хранить Конституцию и законы страны, защищать независимость и суверенитет Греции, беречь свободу и права греческого народа и служить его интересам.
Екатерина Сакелларопулу
Вчера, 08:49
Церемония присяги нового президента Греции пройдёт без гостей
После присяги новый президент, председатель парламента, премьер-министр и архиепископ подписали протокол о вступлении в должность нового главы государства.
Сакелларопулу возложит венок к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма перед парламентом, а оттуда отправится в президентский дворец на церемонию передачи дел покидающим пост президента Греции Прокописом Павлопулосом.
Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями, он не обладает исполнительной властью. Основная власть принадлежит премьер.
Президент представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает дипломатических представителей.
397204
Обсудить 3
Екатерина СакелларопулуАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимГрецияВ мире
Рекомендуем
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Житель Японии намеренно нарушил карантин, чтобы заразить других
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
В Греции на две недели закрыли рестораны и торговые центры
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
Прохожие в защитных медицинских масках
В Греции число заразившихся коронавирусом выросло до 190 человек
Люди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция
Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Жертвами сезонного гриппа в Греции стали 90 человек
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе
Заседание Совета Безопасности ООН
Кремль оценил перспективы саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН
Екатерина Сакелларопулу
Церемония присяги нового президента Греции пройдёт без гостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Медики в защитных костюмах
Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись почти 630 беженцев из Иордании и Ливана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния