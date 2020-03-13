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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T13:06+0300
https://ria.ru/20200313/1568546821.html
В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_46a6778bc4981286fbe8768246413ca4.jpg
РИА Новости

В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля

13:06 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Произошедшее с начала марта ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".
В феврале-марте ситуация на мировом и российском финансовых рынках значительно ухудшилась. Распространение коронавирусной инфекции за пределами Китая привело к распродажам активов. Курс рубля значительно снижался после обвала цены на нефть на 30% в понедельник, 9 марта.
"С начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из‑за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором", - сказано в документе.
Ранее в пятницу в регуляторе заявили, что российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. ЦБ РФ имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, готов их оперативно задействовать при необходимости.
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Вчера, 02:40Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КитайЭкономика
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