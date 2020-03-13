В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Произошедшее с начала марта ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".
В феврале-марте ситуация на мировом и российском финансовых рынках значительно ухудшилась. Распространение коронавирусной инфекции за пределами Китая привело к распродажам активов. Курс рубля значительно снижался после обвала цены на нефть на 30% в понедельник, 9 марта.
"С начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из‑за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором", - сказано в документе.
Ранее в пятницу в регуляторе заявили, что российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. ЦБ РФ имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, готов их оперативно задействовать при необходимости.