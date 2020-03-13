В Сирию за сутки вернулись почти 630 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 627 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 196 человек, ...из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 431 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, за сутки восстановлены четыре жилых дома, детский сад и две школы.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории. Также специалисты уничтожили 30 взрывоопасных предметов.