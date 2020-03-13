В Сирию за сутки вернулись почти 630 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 630 беженцев вернулись в Почти 630 беженцев вернулись в Сирию из Иордании Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в пятницу на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 627 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 196 человек, ...из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 431 человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Кроме того, за сутки восстановлены четыре жилых дома, детский сад и две школы.