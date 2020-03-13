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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-13T13:05+0300
https://ria.ru/20200313/1568546673.html
В Сирию за сутки вернулись почти 630 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn25.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_61a48626fa44d73a4fb0719de50f6995.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 630 беженцев из Иордании и Ливана

13:05 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 630 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в пятницу на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 627 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 196 человек, ...из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 431 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, за сутки восстановлены четыре жилых дома, детский сад и две школы.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории. Также специалисты уничтожили 30 взрывоопасных предметов.
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