В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Водитель машины погиб на востоке Водитель машины погиб на востоке Москвы после того, как сильный ветер свалил на него дерево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Возле дома номер 20 на улице 1-я Мясниковская на проезжавший легковой автомобиль упало дерево. Водитель погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля.

Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.