В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Водитель машины погиб на востоке Москвы после того, как сильный ветер свалил на него дерево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле дома номер 20 на улице 1-я Мясниковская на проезжавший легковой автомобиль упало дерево. Водитель погиб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля.
Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.
В Подмосковье ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин. О пострадавших в области не сообщалось.