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В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом
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РИА Новости

В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом

13:02 13.03.2020 (обновлено: 16:12 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Водитель машины погиб на востоке Москвы после того, как сильный ветер свалил на него дерево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле дома номер 20 на улице 1-я Мясниковская на проезжавший легковой автомобиль упало дерево. Водитель погиб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля.
Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.
В Подмосковье ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин. О пострадавших в области не сообщалось.
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