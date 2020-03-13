В Португалии объявили повышенную готовность из-за коронавируса

Так, в сфере здравоохранения будет упрощен процесс найма медработников, а также приостановлено действие годовых лимитов, связанных со сверхурочной работой. Помимо этого будут пересмотрены меры предосторожности для медработников, занимающихся диагностикой и работающих в лабораториях. Правительство также будет оказывать финансовую помощь работающим не по найму, которые вынуждены оставаться дома для присмотра за детьми младше 12 лет. Не менее 2,3 миллиарда евро будет выделено на поддержку компаний.