Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T12:59+0300
https://ria.ru/20200313/1568546248.html
В Португалии объявили повышенную готовность из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/152077/48/1520774832_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_de41c61e4495ba25faaac49507c9b2b3.jpg
РИА Новости

В Португалии объявили повышенную готовность из-за коронавируса

12:59 13.03.2020
3241
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Маркиза де Помбала в Лиссабоне
Площадь Маркиза де Помбала в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Площадь Маркиза де Помбала в Лиссабоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство Португалии объявило о состоянии повышенной готовности на всей территории страны в связи со вспышкой коронавируса, сообщает радиостанция TSF.
Как сообщается, данное объявление было сделано после заседания совета министров в пятницу утром. Представители различных министерств перечислили ряд мер, призванных смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики страны, компаний и граждан.
Так, в сфере здравоохранения будет упрощен процесс найма медработников, а также приостановлено действие годовых лимитов, связанных со сверхурочной работой. Помимо этого будут пересмотрены меры предосторожности для медработников, занимающихся диагностикой и работающих в лабораториях. Правительство также будет оказывать финансовую помощь работающим не по найму, которые вынуждены оставаться дома для присмотра за детьми младше 12 лет. Не менее 2,3 миллиарда евро будет выделено на поддержку компаний.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что начиная с понедельника, все школы страны будут закрыты до 9 апреля. Страна также отказывается принимать в своих портах круизные суда, не зарегистрированные в стране. Ночные клубы будут закрыты, а посещение торговых центров и ресторанов ограничено.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
110000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Антониу КоштаПортугалияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Португалии выявили более 110 случаев заражения коронавирусом
Португалия
В Португалии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 80
В Центральном госпитале города Ухань
В Бельгии и Португалии закрывают школы, рестораны и ночные клубы
Женщина в защитной маске
В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Объявление о карантине на дверях одной из школ
Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Писатель Захар Прилепин
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Премьер Испании рассказал о динамике распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния