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Фонд Иванишвили готов выделить Грузии деньги на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Фонд Иванишвили готов выделить Грузии деньги на борьбу с коронавирусом

12:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Благотворительный фонд "Карту", владельцем которого является грузинский олигарх и основатель правящей команды Бидзина Иванишвили, готов выделить властям любую сумму денег на борьбу с коронавирусом, сказано в заявлении.
"Фонд "Карту" выражает готовность в случае любой необходимости, любой финансовой или другого вида потребности, своими средствами покрыть эти утраты и выделить государству тот объем финансового ресурса, который будет необходим для защиты населения от распространения вируса. Наша страна и наш народ прошли много вызовов и мы уверены, что вслед за цивилизованным миром, в результате поддержки друг друга, мы сможем справиться и с этим вызовом успешно", - сказано в заявлении.
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Коронавирус Covid-19Бидзина ИванишвилиГрузияВ мире
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