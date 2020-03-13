Фонд Иванишвили готов выделить Грузии деньги на борьбу с коронавирусом

"Фонд "Карту" выражает готовность в случае любой необходимости, любой финансовой или другого вида потребности, своими средствами покрыть эти утраты и выделить государству тот объем финансового ресурса, который будет необходим для защиты населения от распространения вируса. Наша страна и наш народ прошли много вызовов и мы уверены, что вслед за цивилизованным миром, в результате поддержки друг друга, мы сможем справиться и с этим вызовом успешно", - сказано в заявлении.