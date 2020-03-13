Фонд Иванишвили готов выделить Грузии деньги на борьбу с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Благотворительный фонд "Карту", владельцем которого является грузинский олигарх и основатель правящей команды Бидзина Иванишвили, готов выделить властям любую сумму денег на борьбу с коронавирусом, сказано в заявлении.
"Фонд "Карту" выражает готовность в случае любой необходимости, любой финансовой или другого вида потребности, своими средствами покрыть эти утраты и выделить государству тот объем финансового ресурса, который будет необходим для защиты населения от распространения вируса. Наша страна и наш народ прошли много вызовов и мы уверены, что вслед за цивилизованным миром, в результате поддержки друг друга, мы сможем справиться и с этим вызовом успешно", - сказано в заявлении.
В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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