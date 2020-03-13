В Кремле оценили влияние распространения коронавируса на экономику

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия имеет задел прочности для "гашения" негативного влияния коронавируса на экономику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером, ускорила процессы, спровоцировала их обостренное проявление. Российская Федерация обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли корректироваться задачи нового правительства из-за Covid-19 и экономической нестабильности.
Песков отметил, что ситуация в мире не статична, даже если абстрагироваться от коронавируса, есть различные колебания и волатильность.
"До того, как возникла ситуация с коронавирусом, существовали разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики. Например, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и на нефтепродукты", — напомнил он.
По его словам, в Кремле будут следить за развитием ситуации.