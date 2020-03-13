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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T13:34+0300
https://ria.ru/20200313/1568546011.html
В Кремле оценили влияние распространения коронавируса на экономику
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РИА Новости

В Кремле оценили влияние распространения коронавируса на экономику

12:56 13.03.2020 (обновлено: 13:34 13.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия имеет задел прочности для "гашения" негативного влияния коронавируса на экономику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером, ускорила процессы, спровоцировала их обостренное проявление. Российская Федерация обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли корректироваться задачи нового правительства из-за Covid-19 и экономической нестабильности.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
12 марта, 14:08Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Правительство имеет план мер на случай ухудшения ситуации в экономике
Песков отметил, что ситуация в мире не статична, даже если абстрагироваться от коронавируса, есть различные колебания и волатильность.
"До того, как возникла ситуация с коронавирусом, существовали разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики. Например, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и на нефтепродукты", — напомнил он.
По его словам, в Кремле будут следить за развитием ситуации.
Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19. Всего в мире заражено свыше 128 000 человек, более 4700 скончались. Самая сложная обстановка наблюдается в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. В России выявлено 34 случая.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеРаспространение нового коронавирусаЦены на нефтьДмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Коронавирус спас многих политиков. есть на кого свалить все неудачи......
13 марта, 13:28
Егор Новиков
1110005
Он не умеет. Его задача говорить много и не понятно.
13 марта, 13:28
Егор Новиков
620013
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