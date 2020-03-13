В Кремле оценили влияние распространения коронавируса на экономику

"Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером, ускорила процессы, спровоцировала их обостренное проявление. Российская Федерация обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли корректироваться задачи нового правительства из-за Covid-19 и экономической нестабильности.

Песков отметил, что ситуация в мире не статична, даже если абстрагироваться от коронавируса, есть различные колебания и волатильность.

"До того, как возникла ситуация с коронавирусом, существовали разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики. Например, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и на нефтепродукты", — напомнил он.

По его словам, в Кремле будут следить за развитием ситуации.

Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19. Всего в мире заражено свыше 128 000 человек, более 4700 скончались. Самая сложная обстановка наблюдается в Китае Германии . В России выявлено 34 случая.