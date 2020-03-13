СНБО Украины проведет заседание из-за коронавируса

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу проведет заседание, участники которого обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Как сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в администрации главы государства, на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, "а именно в каком формате это возможно сделать".
"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - цитирует Мендель агентство "РБК-Украина".
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.