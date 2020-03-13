СНБО Украины проведет заседание из-за коронавируса

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - цитирует Мендель агентство "РБК-Украина".

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.