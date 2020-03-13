В МГИМО запретили заграничные командировки сотрудников

"Приказываю... запретить выезд работников в заграничные командировки во все страны до особого распоряжения. Запретить проведение в МГИМО МИД России всех массовых мероприятий, за исключением учебных мероприятий, связанных с учебным процессом, одобренных ректором университета", - говорится в документе.