Житель Японии намеренно нарушил карантин, чтобы заразить других

По информации представителей муниципалитета города Гамагори, где проживает мужчина вместе со своими родителями, наличие коронавируса у этой семьи было подтверждено 4 марта. В этот же вечер мужчина, предположительно, заявил своим родителям, что намерен "распространить вирус" и вышел из дома, несмотря на предписанный карантин.

Первым он посетил бар, где провел около 15 минут. После этого он зашел в филиппинский паб, где находился около 40 минут. Во время своего пребывания в пабе мужчина пел в караоке, а также обнимался с работающей в заведении девушкой. Агентство подчеркивает, что мужчина рассказал ей о том, что у него была выявлена коронавирусная инфекция, после чего руководство заведения вызвало полицию и медиков.