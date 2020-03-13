Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинциях: Латакия – один", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки центр в населенном Камишлия провинции Хасеке выдал 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны. В населенном пункте Тфела провинции Ракка выдали 250 наборов весом 0,9 тонны. В населенном пункте Данадушан провинции Алеппо центр выдал 200 наборов общим весом 0,77, а в районе Хануну-3 в Алеппо - 350 наборов общим весом 1,4 тонны.