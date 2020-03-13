Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинциях: Латакия – один", - говорится в сообщении.