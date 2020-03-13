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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-13T12:50+0300
https://ria.ru/20200313/1568545492.html
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:50 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинциях: Латакия – один", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки центр в населенном Камишлия провинции Хасеке выдал 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны. В населенном пункте Тфела провинции Ракка выдали 250 наборов весом 0,9 тонны. В населенном пункте Данадушан провинции Алеппо центр выдал 200 наборов общим весом 0,77, а в районе Хануну-3 в Алеппо - 350 наборов общим весом 1,4 тонны.
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