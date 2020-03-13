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Росгидромет назвал регионы, где климат теплеет быстрее всего
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РИА Новости

Росгидромет назвал регионы, где климат теплеет быстрее всего

12:50 13.03.2020 (обновлено: 13:12 13.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа площади перед ледовой ареной "Таймыр" в городе Дудинка
На площади перед ледовой ареной Таймыр в городе Дудинка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Росгидромет назвал регионы, где среднегодовая температура растет быстрее всего, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Доклад об особенностях климата в России в 2019 году.
Так, наибольшая аномалия наблюдается на Таймыре и побережье Восточно-Сибирского моря — плюс 1,1 градуса за десятилетие. Быстрыми темпами потепление идет и на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России (плюс 0,8 градуса за десятилетие).
Кроме того, по данным Росгидромета, весной и осенью сильнее всего теплеет на побережье Восточно-Сибирского моря, зимой — на северо-западе европейской части России, а летом — на европейской территории южнее 55-го градуса северной широты.
В 2019 году средняя температура воздуха в России на 2,07 градуса превысила норму за 1961-1990 годы.
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РоссияКлиматФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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