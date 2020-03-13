Песков рассказал о превентивных мерах в Кремле из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Кремле принимают необходимые превентивные меры в связи с распространением коронавируса, но никаких жестких дополнительных требований нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, конечно. Мы просто ощущаем необходимость принимать все необходимые превентивные меры. Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких установок на этот счет нет. Но, по крайней мере, элементарные меры и личной гигиены, и превентивные меры, и просто демонстрация уважения к своим коллегам. Мы же очень часто ходим на работу с соплями, с кашлем, просто в этой ситуации лучше с двойным вниманием к этому относиться", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, усилилась ли в Кремле озабоченность по поводу ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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