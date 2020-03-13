На Украине пресекли вывоз партии медицинских масок в ОАЭ и Италию

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о конфискации партии медицинских масок, которые вопреки запрету властей попытались вывезти в ОАЭ и Италию.
Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне распространения коронавируса в мире. В ряде стран власти борются с дефицитом масок.
"Сегодня с утра арестовали в Борисполе груз в полторы тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим вразрез решению правительства о запрете. Сейчас маски конфискованы, открыто уголовное производство (возбуждено дело - ред.)", - сказал Аваков на расширенном заседании кабмина в пятницу.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.