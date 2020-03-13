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Туризм
2020-03-13T13:15+0300
https://ria.ru/20200313/1568545144.html
Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
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РИА Новости

Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина

13:15 13.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Мальдивах открыли первый в мире островной курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает АТОР со ссылкой на китайскую прессу и правительство Мальдив.
Отель построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу) в 24 километрах от столицы Мале.
Сообщается, что медперсонал здесь будет работать бесплатно для изолируемых, а финансироваться за счет правительства. При этом обслуживание, по данным китайских СМИ, "организуют в стиле luxury".
В гостинице 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают в комнату, большим ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром.
Внешние посещения и контакты гостей друг с другом будут запрещены.
Пляж одного из Мальдивских островов
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ТуризмКоронавирус Covid-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмМальдивы
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