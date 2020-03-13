Песков отметил заинтересованность Британии в саммите "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания заинтересована в проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи", - сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, получила ли Москва от Британии ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о проведении встречи пятерки постоянных членов СБ ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
25 февраля, 12:54Лавров прокомментировал предложение Путина о саммите пятерки СБ ООН