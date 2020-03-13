Песков отметил заинтересованность Британии в саммите "пятерки" СБ ООН

Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.