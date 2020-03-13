Синоптик предупредила о снегопаде в Москве

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столице на выходных.
По ее словам, наиболее неблагоприятными погодные условия ожидаются в воскресенье.
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"Вечером в субботу у нас начнутся осадки в виде мокрого снега. И снег с ветром продолжится в ночь на воскресенье. Поэтому утром в воскресенье уже установится временный снежный покров", — отметила синоптик.
Температура днем в воскресенье установится на отметке около нуля градусов, поэтому снег сразу таять не будет, добавила Позднякова.
В следующие дни интенсивные осадки в Москве закончатся, но в столице закрепится холодная погода. Ожидается, что ночью воздух остынет до минус пяти градусов, тогда как днем температура не опустится ниже отметки нуля градусов.
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