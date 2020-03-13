Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+

Ранее в четверг Песков сообщил журналистам, что контактов президента России с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти не планируется, но при необходимости они могут быть оперативно организованы. В пятницу в ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос, не изменилась ли позиция Кремля по этому вопросу.