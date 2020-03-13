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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568544810.html
Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_155:0:2530:1336_1036x0_80_0_0_88fb7a3058724e8371a0ebd8f9c59138.jpg
РИА Новости

Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+

12:43 13.03.2020 (обновлено: 17:10 13.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не планирует контакты со странами-партнерами по ОПЕК+, позиция Кремля не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в четверг Песков сообщил журналистам, что контактов президента России с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти не планируется, но при необходимости они могут быть оперативно организованы. В пятницу в ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос, не изменилась ли позиция Кремля по этому вопросу.
"Нет, никаких изменений нет", - сказал Песков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
12 марта, 09:59Сказано в эфире
Ничего личного? Эксперт о снижении цен на нефть странами ОПЕКТри страны ОПЕК последовали примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Григорий Ярыгин прокомментировал эти действия, отметив, что мировые цены могут болезненно отреагировать.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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