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Медиавойны
2020-03-13T14:09+0300
https://ria.ru/20200313/1568544726.html
В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
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РИА Новости

В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

12:42 13.03.2020 (обновлено: 14:09 13.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией фейковые сообщения о поправке в Конституцию РФ и подчеркнул, что этому нужно противодействовать.
"Безусловно, это угроза. Это информационные диверсии, и мы конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что надо разбираться с фейковыми сообщениями в мессенджерах о том, что в поправке в Конституцию может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов РФ.
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Вчера, 10:55Голосование по поправкам в Конституцию
Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию
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МедиавойныРоссияКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Так и оставьте конституцию в покое и так очевидно с какой целью ее правят,вся страна уже смеётся от этого представления.
13 марта, 12:52
Татьяна Бондарева
1901007
народ только этим перераспределением и можно было затянуть на участки. остались только угрозы на работе бюджетникам. ну и прямой обман, что его голос против будет именно против. просто не все понимают, что само посещение участка это уже голос за.
13 марта, 13:37
ААлексей
400007
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