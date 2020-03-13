В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

"Безусловно, это угроза. Это информационные диверсии, и мы конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что надо разбираться с фейковыми сообщениями в мессенджерах о том, что в поправке в Конституцию может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов РФ.