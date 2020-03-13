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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T13:08+0300
https://ria.ru/20200313/1568544638.html
В Кремле следили за голосованием в регионах по поправке в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В Кремле следили за голосованием в регионах по поправке в Конституцию

12:41 13.03.2020 (обновлено: 13:08 13.03.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Кремле следили за ситуацией с голосованием по поправке в конституцию в регионах, президент направит запрос в Конституционный суд достаточно оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в конституцию всех 85 региональных законодательных собраний, все они положительные.
Дмитрий Песков
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"Я точно не могу вам сейчас ответить, но это будет все достаточно оперативно делаться. Ведь процесс развивается сам, поэтому будем смотреть", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, когда Путин направит запрос в Конституционный суд.
Он уточнил, что в Кремле следили за тем, как проходило голосование в регионах.
"Это тема номер один для российской повестки дня, определенно, совершенно, и этим конечно, продиктован и тот интерес, и этим объясняется тот интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок", - уточнил Песков.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
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