В Кремле следили за голосованием в регионах по поправке в Конституцию

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Кремле следили за ситуацией с голосованием по поправке в конституцию в регионах, президент направит запрос в Конституционный суд достаточно оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента В Кремле следили за ситуацией с голосованием по поправке в конституцию в регионах, президент направит запрос в Конституционный суд достаточно оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в конституцию всех 85 региональных законодательных собраний, все они положительные.

"Я точно не могу вам сейчас ответить, но это будет все достаточно оперативно делаться. Ведь процесс развивается сам, поэтому будем смотреть", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, когда Путин направит запрос в Конституционный суд.

Он уточнил, что в Кремле следили за тем, как проходило голосование в регионах.