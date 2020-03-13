Производитель "Иволги" работает над новой модификацией составов

МОСКВА, 13 марта - РИА Новости. Новые поезда "Иволга", которые вскоре могут появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД), будут еще комфортнее. Об этом на днях сообщил руководитель технического управления дирекции по развитию пассажирского транспорта " Новые поезда "Иволга", которые вскоре могут появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД), будут еще комфортнее. Об этом на днях сообщил руководитель технического управления дирекции по развитию пассажирского транспорта " Трансмашхолдинга " Михаил Куприянов. Так, по его словам, могут быть изменены конфигурация дверей и модифицированы сиденья.

Как заявил Куприянов в ходе круглого стола в Москве , в холдинге сейчас запущен проект дальнейшего развития "Иволги". Это следующая модификация поезда, которая будет обладать улучшенными характеристиками.

Например, рассадка пассажиров в салоне "Иволги" станет комфортнее. Кресла для поездов "Иволга" пока изготавливаются без подлокотников. Как отмечает Куприянов, это было осознанным решением. "Обсуждали различные варианты с нашим заказчиком, предлагали кресла со складными подлокотниками. Если будет такая потребность, мы готовы реализовать соответствующее решение", - сказал Куприянов.

Современные городские поезда "Иволга" выпускает Тверской вагоностроительный завод , входящий в состав "Трансмашхолдинга". Сегодня по МЦД курсируют составы двух модификаций. Эти поезда – российская разработка. Поезд практически полностью состоит из российских компонентов. При этом по своим потребительским и техническим параметрам поезда не уступают лучшим мировым образцам, а по целому ряду и вовсе превосходят их. От зарубежных аналогов "Иволгу" отличает то, что количество вагонов можно варьировать от 5 до 12, в зависимости от загруженности маршрутов. Вагоны соединены между собой без тамбуров, так что можно беспрепятственно пройти из одного конца поезда в другой. Удобные кресла с экологичной обивкой, столики с подстаканниками, USB-разъемы для зарядки гаджетов под каждым сиденьем и бесплатный Wi-Fi, а также хорошая освещенность в салоне за счет больших окон - все это создает комфортную среду для поездок в "Иволге".

Создатели поезда позаботились и о безопасности зарядки телефонов от общественных USB-разъемов. "Для зарядки мобильных устройств мы применили совершенно независимую систему – к USB-разъемам в вагонах подключены только питающие провода, по которым невозможна передача вредоносных программ. Эта система никак не связана с системой управления электропоездом", - сказал Куприянов.

Электропоезда "Иволга" быстро разгоняются и плавно тормозят, отмечают эксперты. Благодаря технологии пневмоподвешивания, в салоне в ходе поездки тихо, вибрация практически не ощущается. Время в поезде можно использовать и для чтения, и просто для отдыха. "Время в пути должно быть комфортным – вот главный принцип, которым руководствовались создатели поезда. Современная по техническому оснащению и дизайну "Иволга" во всем соответствует требованиям жителей мегаполиса. Все новшества учитывают пожелания пользователей, ведь у московских властей есть четко сформулированные требования к поездам, которые основаны не на вкусовых предпочтениях, а на работе с пассажирами", – рассказал ранее в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

При создании "Иволги" были использованы элементы "бионического дизайна". "Это соединение природы и технологий, мягкость линий, то есть такие изгибы и цвета, которые подсознательно позволяют людям расслабляться. Дизайнеры думают о том, чтобы у людей не возникало отрицательных эмоций. "На "Иволге" второй модификации мы впервые используем адаптивный свет: утром более яркий, чтобы перед работой можно было проснуться, а вечером – приглушенный, более успокаивающий", - пояснил Лошманов.

"Иволги" первых модификаций уже соответствуют современным мировым стандартам. Следующая версия поезда поможет усовершенствовать динамические характеристики поезда - увеличить ускорение при разгоне и доработать электродинамическое торможение, считает руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта Алексей Колин.

По его мнению, главное преимущество "Иволги" с точки зрения эксплуатации – это большое количество дверей, которое позволяет ускорить процесс пассажирообмена, а, значит, сократить продолжительность стоянок на платформах и уменьшить интервал движения поездов примерно на полминуты.

"Что касается размещения дверей, то их достаточное количество, накопительные площадки вместительные. Сопутствующие элементы, такие USB-зарядки и крепления велосипедов уже есть", - отметил эксперт.

Если говорить о планировке салона, то, по мнению эксперта, количество мест для пассажиров, которые едут сидя, нужно увеличивать до схемы 2+3. "Практика эксплуатации показала, что продолжительность поездок на МЦД довольно высокая", - поясняет Колин.

В "Трансмашхолдинге" также намерены по максимуму учесть предложения по модернизации состава, которые высказали участники краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры", завершившегося в конце января. Среди предложений - установка сенсорных экранов с возможностью построения маршрута поездки, оборудование ограждений ближайших к дверям мест дополнительными поручнями по аналогии с вагонами метро, установка навигации с указанием ближайшего выхода на станцию, оснащение вагонов более темным напольным покрытием, оборудование складных подлокотников в крайних к проходу сидениях, установка держателей для зонтов. В силу уже проделанной подготовительной работы и конструкционных особенностей поезда внедрение этих предложений не займет много времени, отмечает производитель. Между тем, часть идей, высказанных участниками проекта, уже реализована в поездах "Иволга 2.0", курсирующих по маршрутам МЦД, например, в вагонах установлены урны, держатели для прессы предусмотрена возможность размещения вендинговых аппаратов.

В целом, уже за первый месяц работы двух диаметральных маршрутов - МДЦ-1 "Белорусско-Савеловский" связал Смоленское и Савеловское направления (Одинцово - Лобня), а маршрут МЦД-2 "Курско-Рижский" — Курское и Рижское направления (Нахабино - Подольск) - удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена. Самую большую разгрузку получили станции, которые ранее часто использовались пассажирами для пересадки с метро на железнодорожный транспорт. Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему значительно уменьшилась нагрузка на "Кунцевскую", "Фили", "Окружную" и "Царицыно". Станция "Киевская" разгрузилась на пересадку до 10%, поскольку пассажиры поехали в Сити, до "Беговой" и "Белорусской" на МЦД, а не на метро. Станция "Комсомольская" разгрузилась на 5% – пассажиры поехали дальше к "Курской" и "Римской".

Также снизилась на 4% (6 тысяч автомобилей в сутки) интенсивность автомобильного движения на проходящих вблизи МЦД-2 магистралях: Волоколамском, Новорижском, Варшавском и Симферопольском шоссе. При этом в утренние часы пик этот показатель сократился сразу на 6%..