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Производитель "Иволги" работает над новой модификацией составов
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РИА Новости

Производитель "Иволги" работает над новой модификацией составов

13:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезда Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 марта - РИА Новости. Новые поезда "Иволга", которые вскоре могут появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД), будут еще комфортнее. Об этом на днях сообщил руководитель технического управления дирекции по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Михаил Куприянов. Так, по его словам, могут быть изменены конфигурация дверей и модифицированы сиденья.
Как заявил Куприянов в ходе круглого стола в Москве, в холдинге сейчас запущен проект дальнейшего развития "Иволги". Это следующая модификация поезда, которая будет обладать улучшенными характеристиками.
Например, рассадка пассажиров в салоне "Иволги" станет комфортнее. Кресла для поездов "Иволга" пока изготавливаются без подлокотников. Как отмечает Куприянов, это было осознанным решением. "Обсуждали различные варианты с нашим заказчиком, предлагали кресла со складными подлокотниками. Если будет такая потребность, мы готовы реализовать соответствующее решение", - сказал Куприянов.
Современные городские поезда "Иволга" выпускает Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав "Трансмашхолдинга". Сегодня по МЦД курсируют составы двух модификаций. Эти поезда – российская разработка. Поезд практически полностью состоит из российских компонентов. При этом по своим потребительским и техническим параметрам поезда не уступают лучшим мировым образцам, а по целому ряду и вовсе превосходят их. От зарубежных аналогов "Иволгу" отличает то, что количество вагонов можно варьировать от 5 до 12, в зависимости от загруженности маршрутов. Вагоны соединены между собой без тамбуров, так что можно беспрепятственно пройти из одного конца поезда в другой. Удобные кресла с экологичной обивкой, столики с подстаканниками, USB-разъемы для зарядки гаджетов под каждым сиденьем и бесплатный Wi-Fi, а также хорошая освещенность в салоне за счет больших окон - все это создает комфортную среду для поездок в "Иволге".
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПассажиры во время посадки в поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Пассажиры во время посадки в поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пассажиры во время посадки в поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Создатели поезда позаботились и о безопасности зарядки телефонов от общественных USB-разъемов. "Для зарядки мобильных устройств мы применили совершенно независимую систему – к USB-разъемам в вагонах подключены только питающие провода, по которым невозможна передача вредоносных программ. Эта система никак не связана с системой управления электропоездом", - сказал Куприянов.
Электропоезда "Иволга" быстро разгоняются и плавно тормозят, отмечают эксперты. Благодаря технологии пневмоподвешивания, в салоне в ходе поездки тихо, вибрация практически не ощущается. Время в поезде можно использовать и для чтения, и просто для отдыха. "Время в пути должно быть комфортным – вот главный принцип, которым руководствовались создатели поезда. Современная по техническому оснащению и дизайну "Иволга" во всем соответствует требованиям жителей мегаполиса. Все новшества учитывают пожелания пользователей, ведь у московских властей есть четко сформулированные требования к поездам, которые основаны не на вкусовых предпочтениях, а на работе с пассажирами", – рассказал ранее в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.
При создании "Иволги" были использованы элементы "бионического дизайна". "Это соединение природы и технологий, мягкость линий, то есть такие изгибы и цвета, которые подсознательно позволяют людям расслабляться. Дизайнеры думают о том, чтобы у людей не возникало отрицательных эмоций. "На "Иволге" второй модификации мы впервые используем адаптивный свет: утром более яркий, чтобы перед работой можно было проснуться, а вечером – приглушенный, более успокаивающий", - пояснил Лошманов.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ вагоне электропоезда "Иволга 2.0"
В вагоне электропоезда Иволга 2.0
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В вагоне электропоезда "Иволга 2.0"
"Иволги" первых модификаций уже соответствуют современным мировым стандартам. Следующая версия поезда поможет усовершенствовать динамические характеристики поезда - увеличить ускорение при разгоне и доработать электродинамическое торможение, считает руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта Алексей Колин.
По его мнению, главное преимущество "Иволги" с точки зрения эксплуатации – это большое количество дверей, которое позволяет ускорить процесс пассажирообмена, а, значит, сократить продолжительность стоянок на платформах и уменьшить интервал движения поездов примерно на полминуты.
"Что касается размещения дверей, то их достаточное количество, накопительные площадки вместительные. Сопутствующие элементы, такие USB-зарядки и крепления велосипедов уже есть", - отметил эксперт.
Если говорить о планировке салона, то, по мнению эксперта, количество мест для пассажиров, которые едут сидя, нужно увеличивать до схемы 2+3. "Практика эксплуатации показала, что продолжительность поездок на МЦД довольно высокая", - поясняет Колин.
В "Трансмашхолдинге" также намерены по максимуму учесть предложения по модернизации состава, которые высказали участники краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры", завершившегося в конце января. Среди предложений - установка сенсорных экранов с возможностью построения маршрута поездки, оборудование ограждений ближайших к дверям мест дополнительными поручнями по аналогии с вагонами метро, установка навигации с указанием ближайшего выхода на станцию, оснащение вагонов более темным напольным покрытием, оборудование складных подлокотников в крайних к проходу сидениях, установка держателей для зонтов. В силу уже проделанной подготовительной работы и конструкционных особенностей поезда внедрение этих предложений не займет много времени, отмечает производитель. Между тем, часть идей, высказанных участниками проекта, уже реализована в поездах "Иволга 2.0", курсирующих по маршрутам МЦД, например, в вагонах установлены урны, держатели для прессы предусмотрена возможность размещения вендинговых аппаратов.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ вагоне электропоезда "Иволга 2.0"
В вагоне электропоезда Иволга 2.0
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В вагоне электропоезда "Иволга 2.0"
В целом, уже за первый месяц работы двух диаметральных маршрутов - МДЦ-1 "Белорусско-Савеловский" связал Смоленское и Савеловское направления (Одинцово - Лобня), а маршрут МЦД-2 "Курско-Рижский" — Курское и Рижское направления (Нахабино - Подольск) - удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена. Самую большую разгрузку получили станции, которые ранее часто использовались пассажирами для пересадки с метро на железнодорожный транспорт. Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему значительно уменьшилась нагрузка на "Кунцевскую", "Фили", "Окружную" и "Царицыно". Станция "Киевская" разгрузилась на пересадку до 10%, поскольку пассажиры поехали в Сити, до "Беговой" и "Белорусской" на МЦД, а не на метро. Станция "Комсомольская" разгрузилась на 5% – пассажиры поехали дальше к "Курской" и "Римской".
Также снизилась на 4% (6 тысяч автомобилей в сутки) интенсивность автомобильного движения на проходящих вблизи МЦД-2 магистралях: Волоколамском, Новорижском, Варшавском и Симферопольском шоссе. При этом в утренние часы пик этот показатель сократился сразу на 6%..
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
20 февраля, 12:41
Производитель "Иволг": заряжать телефоны в поездах безопасно
Сегодня на этапе проектирования находятся еще три линии МЦД: к 2025 году планируется запустить МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий". Ожидается, что после запуска всех запланированных маршрутов поток пассажиров МЦД составит 330 миллионов человек в год.
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Иволга (поезд)Московские центральные диаметры (МЦД)Новости компаний - ЭкономикаОбщество
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