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Кремль оценил перспективы саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН
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РИА Новости

Кремль оценил перспективы саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН

12:38 13.03.2020 (обновлено: 12:54 13.03.2020)
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© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перспективы проведения саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН по решению мировых проблем очень велики, наилучшей площадкой для такой встречи могла бы стать юбилейная Генассамблея в сентябре, пока преждевременно говорить, может ли на эти планы повлиять ситуация с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
"Все говорят о том, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи пятерки могла бы стать юбилейная Генассамблея - будет 75 лет, это сентябрь. Времени много, и пока преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, каковы перспективы такой встречи с учетом ситуации с коронавирусом.
"Сейчас мы исходим из того, что действительно перспективы проведения такой встречи - настолько нужной всем нам и всему человечеству - очень позитивны и очень велики", - подчеркнул представитель Кремля.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
6 марта, 14:54
Замглавы МИД обсудил с послом Британии саммита "пятерки" СБ ООН
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинМоскваФранцияООНСШАСовет Безопасности ООНДмитрий ПесковВ мире
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