Кремль оценил перспективы саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН

В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.

"Все говорят о том, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи пятерки могла бы стать юбилейная Генассамблея - будет 75 лет, это сентябрь. Времени много, и пока преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, каковы перспективы такой встречи с учетом ситуации с коронавирусом.