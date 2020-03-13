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Журналистов, которые плохо себя чувствуют, призвали не посещать Кремль
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РИА Новости

Журналистов, которые плохо себя чувствуют, призвали не посещать Кремль

12:38 13.03.2020 (обновлено: 12:49 13.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил журналистов кремлевского пула в связи с эпидемией коронавируса быть особенно бдительными и не ходить на мероприятия в Кремль в случае плохого самочувствия.
"Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям - пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле", - обратился Песков к главным редакторам и сотрудникам СМИ.
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Он попросил журналистов, которые освещают деятельность президента в Кремле, быть особенно внимательными к любым "коронапроявлениям".
"Мы работаем пока без ограничений, президент работает как всегда, но мы обращаемся просто к вам в это время проявлять особую бдительность на счет своего самочувствия. Это и меры предосторожности, и это, скажем так, проявление уважения ко всем коллегам и друг к другу", - добавил Песков.
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