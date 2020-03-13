Журналистов, которые плохо себя чувствуют, призвали не посещать Кремль

"Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям - пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле", - обратился Песков к главным редакторам и сотрудникам СМИ.