В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет.

Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.

"Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств", — сказал он.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что мировые и российские рынки находятся в "состоянии пилы".