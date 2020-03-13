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https://ria.ru/20200313/1568544219.html
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

12:37 13.03.2020 (обновлено: 14:40 13.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет.
Десятирублевая монета
4 марта, 10:53
Счетная палата усомнилась в снижении бедности россиян в 2020 году
Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.
"Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств", — сказал он.
При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что мировые и российские рынки находятся в "состоянии пилы".
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.
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РоссияАлексей КудринДмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
До чего противно слушать очередные разговоры о бедности из уст мультимиллионеров из высших эшелонов власти.
13 марта, 13:19
Енот Полоскун
71220321937
Опять одно да потому.Двадцать лет одно и тоже.
13 марта, 12:54
Татьяна Бондарева
4537120757
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