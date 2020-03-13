Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

"С сегодняшнего дня, я скажу жестко, коллеги, вам всем запрещено выезжать за границу вообще, от слова "совсем". Если только на то нет специальных указаний или срочной гуманитарной необходимости", - сказал Алиханов на оперативном совещании регионального правительства.

Он отметил, что это касается руководителей всех территориальных органов, местного самоуправления, советов депутатов, помощников депутатов, всех чиновников регионального правительства и подведомственных учреждений.

"Прошу довести до всех родительских комитетов. Знаю, что собираются детей отправлять на какие-то мероприятия в Литву и Польшу. Польша не сегодня завтра станет страной из "красной зоны" так называемой, из которой запрещено приезжать в РФ просто так", - добавил губернатор.

Ранее правительство области рекомендовало ограничить выезд организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности.

Губернатор напомнил, что самоизоляция и нахождение в карантине в течение двух недель должны быть обеспечены всем гражданам, посетившим Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай. Жители региона, которые нарушат это положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Факты, когда люди, побывавшие в этих странах, не соблюдают карантин, по словам Алиханова, фиксируются специалистами Роспотребнадзора

В настоящее время в Калининградской области подтверждено два случая заболевших коронавирусом. Одна женщина недавно вернулась из Италии, вторая — ее родственница, у нее вирус был подтвержден в результате проверки круга общения первой пациентки. Они обе изолированы в лечебном учреждении.