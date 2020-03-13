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Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
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РИА Новости

Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

12:36 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
"С сегодняшнего дня, я скажу жестко, коллеги, вам всем запрещено выезжать за границу вообще, от слова "совсем". Если только на то нет специальных указаний или срочной гуманитарной необходимости", - сказал Алиханов на оперативном совещании регионального правительства.
Он отметил, что это касается руководителей всех территориальных органов, местного самоуправления, советов депутатов, помощников депутатов, всех чиновников регионального правительства и подведомственных учреждений.
"Прошу довести до всех родительских комитетов. Знаю, что собираются детей отправлять на какие-то мероприятия в Литву и Польшу. Польша не сегодня завтра станет страной из "красной зоны" так называемой, из которой запрещено приезжать в РФ просто так", - добавил губернатор.
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Ранее правительство области рекомендовало ограничить выезд организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности.
Губернатор напомнил, что самоизоляция и нахождение в карантине в течение двух недель должны быть обеспечены всем гражданам, посетившим Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай. Жители региона, которые нарушат это положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Факты, когда люди, побывавшие в этих странах, не соблюдают карантин, по словам Алиханова, фиксируются специалистами Роспотребнадзора.
В настоящее время в Калининградской области подтверждено два случая заболевших коронавирусом. Одна женщина недавно вернулась из Италии, вторая — ее родственница, у нее вирус был подтвержден в результате проверки круга общения первой пациентки. Они обе изолированы в лечебном учреждении.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияАнтон АлихановФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПольшаКалининградская область
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