Мишустин оценил проект создания ЦБК на Рыбинском водохранилище

"Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит. Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем".

Михаил Мишустин