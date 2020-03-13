Мишустин оценил проект создания ЦБК на Рыбинском водохранилище

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 мар — РИА Новости. Правительство выступило против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по развитию малых городов.
"Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит. Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем".
Он также отметил, что компания, планировавшая строить комбинат, не представила документы о безопасности ЦБК для экологии региона.
По словам Мишустина, в кабмине понимают, что ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны, оно не справится со сбросами от производства целлюлозы.
Премьер также поручил изменить правила предоставления бюджетных субсидий так, чтобы региональные предприятия могли получать их на строительство и реконструкцию очистных сооружений.
"Очищение Волги в рамках нацпроекта — это важнейшее мероприятие для всех нас", — сказал Мишустин.
Тему состояния Волги и нарастающего загрязнения подняла на совещании депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она отметила, что самая большая опасность, которая сейчас грозит, — это строительство ЦБК.
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