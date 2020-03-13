Лукашенко заявил, что Белоруссия не скрывает ситуацию с коронавирусом

Лукашенко также заметил, что распространение в мире нового коронавируса совпало с традиционным сезонным подъемом заболеваемостью респираторными инфекциями в Белоруссии. "Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя. Паника только ухудшает ситуацию", - подчеркнул президент.