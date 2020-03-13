Лукашенко заявил, что Белоруссия не скрывает ситуацию с коронавирусом

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не скрывают от общества ситуацию с заболеваемостью новым типом коронавируса в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Белоруссии диагностирован 21 случай заболевания новым коронавирусом, при этом четверо из этих пациентов выздоровели, первый был выписан из больницы в четверг.
"Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой", - сказал глава белорусского государства. Слова Лукашенко приводит его пресс-служба в пятницу.
По мнению Лукашенко, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции и в первую очередь за счет того, что вовремя приняли необходимые меры.
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"Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне (контактов с зараженными - ред.). Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить", - констатировал президент. Таким образом он объяснил большое количество смертей от коронавируса в Италии.
Лукашенко также заметил, что распространение в мире нового коронавируса совпало с традиционным сезонным подъемом заболеваемостью респираторными инфекциями в Белоруссии. "Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя. Паника только ухудшает ситуацию", - подчеркнул президент.