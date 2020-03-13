Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T12:35+0300
https://ria.ru/20200313/1568543757.html
В нижегородской школе учительницу уволили по поддельному заявлению
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1036x0_80_0_0_6fd903b799e71f0fb003cd6ae18332b2.jpg
РИА Новости

В нижегородской школе учительницу уволили по поддельному заявлению

12:35 13.03.2020
1576
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Бывшая учительница физкультуры сельской школы из Нижегородской области через суд добилась компенсации за увольнение по поддельному заявлению, подписанному матерью директора, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В Ветлужский районный суд Нижегородской области обратилась бывшая учительница физкультуры Белышевской школы с требованием о признании ее увольнения незаконным. В конце 2017 года она ушла в декрет, а затем в отпуск по уходу за ребенком. В марте 2019 года, придя на прием к директору школы, узнала, что уволена по собственному желанию 20 марта 2018 года, хотя такого заявления не писала.
Здание Дальневосточного федерального университета
20 декабря 2019, 05:02
Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ
"Во время проверки по заявлению женщины была проведена почерковедческая экспертиза. Эксперт установил, что заявление об увольнении написано не учителем физкультуры, а матерью директора школы", - говорится в сообщении суда.
Исследовав представленные доказательства, суд признал увольнение незаконным, взыскал с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула в размере 103,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
810011
Обсудить 0
Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Каток на ВДНХ
Более 500 тысяч человек посетили за зиму каток на ВДНХ
Елена Чернякова
Мишустин назначил Елену Чернякову председателем ФОМС
Здание МИД Великобритании в Лондоне
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Фонд Иванишвили готов выделить Грузии деньги на борьбу с коронавирусом
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
В Китае выявили десять детей, зараженных новым коронавирусом
Кубанское вино
Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес
Схема роста нейронов в мозге плоского червя
Математики открыли правила, по которым растет мозг
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния