В нижегородской школе учительницу уволили по поддельному заявлению

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Бывшая учительница физкультуры сельской школы из Нижегородской области через суд добилась компенсации за увольнение по поддельному заявлению, подписанному матерью директора, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В Ветлужский районный суд Нижегородской области обратилась бывшая учительница физкультуры Белышевской школы с требованием о признании ее увольнения незаконным. В конце 2017 года она ушла в декрет, а затем в отпуск по уходу за ребенком. В марте 2019 года, придя на прием к директору школы, узнала, что уволена по собственному желанию 20 марта 2018 года, хотя такого заявления не писала.
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"Во время проверки по заявлению женщины была проведена почерковедческая экспертиза. Эксперт установил, что заявление об увольнении написано не учителем физкультуры, а матерью директора школы", - говорится в сообщении суда.
Исследовав представленные доказательства, суд признал увольнение незаконным, взыскал с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула в размере 103,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.