В нижегородской школе учительницу уволили по поддельному заявлению

В Ветлужский районный суд Нижегородской области обратилась бывшая учительница физкультуры Белышевской школы с требованием о признании ее увольнения незаконным. В конце 2017 года она ушла в декрет, а затем в отпуск по уходу за ребенком. В марте 2019 года, придя на прием к директору школы, узнала, что уволена по собственному желанию 20 марта 2018 года, хотя такого заявления не писала.