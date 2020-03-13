В Австралии из-за коронавируса приостановили съемки фильма Marvel

"Он проявил осторожность и решил сегодня пройти тестирование на Covid-19. Креттон самоизолировался по рекомендации врача. Пока он ждет результатов теста (результат должен быть получен на следующей неделе), мы приостанавливаем производство фильма", — рассказали в студии Marvel.