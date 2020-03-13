В Австралии из-за коронавируса приостановили съемки фильма Marvel

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что в Австралии приостановили съемки блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец". Режиссер проекта Дестин Дэниел Креттон решил провериться на коронавирус, так как недавно стал отцом, сообщает Variety.
"Он проявил осторожность и решил сегодня пройти тестирование на Covid-19. Креттон самоизолировался по рекомендации врача. Пока он ждет результатов теста (результат должен быть получен на следующей неделе), мы приостанавливаем производство фильма", — рассказали в студии Marvel.
Пока неизвестно, повлияет ли карантин режиссера на выход картины. Первоначально он был запланирован на февраль 2021 года.
Ранее в Сети появились первые кадры с площадки. На них один из персонажей находится рядом с вертолетом.
BREAKING: The first photos from the set of #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings have been revealed!— MCU Direct (@MCU_Direct) March 12, 2020
(via @7NewsAustralia) pic.twitter.com/BxjUkVKtU4
Прошлым летом СМИ писали, что главный герой, мастер боевых искусств Шан-Чи, будет секретным агентом. Он путешествует по всему миру и борется с террористической группировкой "Десять колец" во главе с Мандарином.
Главные роли в фильме исполнят: Лю Сыму, Аквафина, Тони Люн Чу Вай и другие.
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