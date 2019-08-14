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РИА Новости
Культура

В Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Джеймса Бонда

18:57 14.08.2019
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© MARVELПерсонаж американских комиксов Marvel Comics Шанг-Чи
Персонаж американских комиксов Marvel Comics Шанг-Чи
© MARVEL
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В кинокомпании Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Шан-Чи шпиона, похожего на Джеймса Бонда, в новом фильме киновселенной, сообщает wegotthiscovered.com.
Источник рассказал изданию, что мастер боевых искусств Шан-Чи станет ответом Бондиане.
Он будет секретным агентом, который путешествует по всему миру и борется с террористической группировкой "Десять колец" во главе с Мандарином.
Первый супергерой из Азии дебютирует в фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец" в 2021 году с актером Симу Лю в главной роли.
Съемки начнутся в начале 2020 года в Австралии.
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsДжеймс БондАвстралияАзия
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