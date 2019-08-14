В Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Джеймса Бонда

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В кинокомпании Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Шан-Чи шпиона, похожего на Джеймса Бонда, в новом фильме киновселенной, В кинокомпании Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Шан-Чи шпиона, похожего на Джеймса Бонда, в новом фильме киновселенной, сообщает wegotthiscovered.com.

Источник рассказал изданию, что мастер боевых искусств Шан-Чи станет ответом Бондиане.

Он будет секретным агентом, который путешествует по всему миру и борется с террористической группировкой "Десять колец" во главе с Мандарином.

Первый супергерой из Азии дебютирует в фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец" в 2021 году с актером Симу Лю в главной роли.