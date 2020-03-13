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2020-03-13T12:29+0300
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Начало проката "Мулан" в России перенесли из-за коронавируса
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РИА Новости

Начало проката "Мулан" в России перенесли из-за коронавируса

12:29 13.03.2020
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© DisneyКадр из трейлера к фильму Мулан
Кадр из трейлера к фильму Мулан
© Disney
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выход в широкий российский прокат фильма "Мулан", ранее запланированный на 26 марта, переносится на неопределенный срок, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Дисней Студиос".
Ранее журнал Variety сообщил, что студия Disney переносит мировой прокат фильма "Мулан" из-за растущей угрозы распространения коронавируса. Такое же решение было принято по поводу картин "Новые мутанты" и "Оленьи рога".
"Спешим известить вас о том, что пресс-показ фильма Disney "Мулан", назначенный на 19 марта, откладывается на неопределенный срок в связи с переносом проката фильмов Disney "Мулан" и XXth Century Studios "Новые мутанты" в России и в мире", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что новые даты выхода фильмов в российский прокат будут объявлены позднее.
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