Начало проката "Мулан" в России перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выход в широкий российский прокат фильма "Мулан", ранее запланированный на 26 марта, переносится на неопределенный срок, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Дисней Студиос".

"Спешим известить вас о том, что пресс-показ фильма Disney "Мулан", назначенный на 19 марта, откладывается на неопределенный срок в связи с переносом проката фильмов Disney "Мулан" и XXth Century Studios "Новые мутанты" в России и в мире", - рассказали в пресс-службе.