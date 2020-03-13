Граждане Чехии, возвращающиеся из 18 стран, пройдут карантин

На утро пятницы в Чехии зарегистрировано 117 больных с COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Тесты на вирус прошли 2353 человека. В связи с быстрым и широким распространением заболевания в республике правительство Чехии ввело с четверга чрезвычайное положение.