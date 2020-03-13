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Граждане Чехии, возвращающиеся из 18 стран, пройдут карантин
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РИА Новости

Граждане Чехии, возвращающиеся из 18 стран, пройдут карантин

12:28 13.03.2020 (обновлено: 17:07 13.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Двухнедельный карантин по возвращении в Чехию обязаны пройти те граждане республики, которые побывали в любой из 18 стран риска, список которых опубликован в пятницу в СМИ, сообщил журналистам глава МИД Томаш Петршичек.
"До сих пор правило об обязательном двухнедельном карантине по возвращении в Чехию действовало лишь для тех, кто приезжает из Италии. С пятницы это касается также тех наших сограждан, которые возвращаются в страну из 18 государств с широким распространением заболеваний коронавирусом. Список этих государств опубликован на сайтах МИД, правительства и в СМИ", - сказал Петршичек.
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В число упомянутых 18 стран риска входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, США, Япония, Греция, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания и Франция.
На утро пятницы в Чехии зарегистрировано 117 больных с COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Тесты на вирус прошли 2353 человека. В связи с быстрым и широким распространением заболевания в республике правительство Чехии ввело с четверга чрезвычайное положение.
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