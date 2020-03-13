Губернатор Подмосковья призвал жителей быть осторожными из-за ветра

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона быть осторожными в связи с возможным штормом и сильным ветром. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
"Сегодня в московском регионе – штормовое предупреждение, сильный ветер. Экстренные службы Подмосковья приведены в готовность, а жителей прошу быть очень осторожными", - говорится в сообщении.
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Он отметил, чтобы жители постарались не выходить на улицу без необходимости.
Ранее в пресс-службе Росгидромета сообщили, что 13 марта в Подмосковье ожидается ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.