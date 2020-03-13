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Губернатор Подмосковья призвал жителей быть осторожными из-за ветра
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РИА Новости

Губернатор Подмосковья призвал жителей быть осторожными из-за ветра

12:27 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие с зонтиком
Прохожие с зонтиком
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Прохожие с зонтиком. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона быть осторожными в связи с возможным штормом и сильным ветром. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
"Сегодня в московском регионе – штормовое предупреждение, сильный ветер. Экстренные службы Подмосковья приведены в готовность, а жителей прошу быть очень осторожными", - говорится в сообщении.
Дождь
Вчера, 07:58
В Москве ожидается ветер и дождь
Он отметил, чтобы жители постарались не выходить на улицу без необходимости.
Ранее в пресс-службе Росгидромета сообщили, что 13 марта в Подмосковье ожидается ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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