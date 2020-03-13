Лукашенко откладывал доклад главы МВД из-за риска коронавируса

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что дата приема с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сын которого учится в Китае, откладывалась из-за риска коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
По ее данным, во время встречи с министром, которая прошла в пятницу, президент рассказал, что собирался принять с докладом Караева раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
"Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: "Президент заявил, что мы победили коронавирус". Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам", - добавил он.
Караев пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Белоруссии диагностирован 21 случай заболевания новым коронавирусом, при этом четверо из этих пациентов выздоровели, первый был выписан из больницы в четверг.