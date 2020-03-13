Лукашенко откладывал доклад главы МВД из-за риска коронавируса

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что дата приема с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сын которого учится в Китае , откладывалась из-за риска коронавируса , сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

По ее данным, во время встречи с министром, которая прошла в пятницу, президент рассказал, что собирался принять с докладом Караева раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

"Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: "Президент заявил, что мы победили коронавирус". Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам", - добавил он.

Караев пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.