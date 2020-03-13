Тайский врач посоветовала за общим столом использовать две ложки

БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. Одним из способов профилактики заражения коронавирусом COVID19 может быть одновременное использование двух ложек при приеме пищи за общим столом, заявила РИА Новости таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай.
"При совместном приеме пищи за общим столом, на котором стоят несколько блюд на всех, как это принято в Азии, использование двух ложек каждым обедающим может помочь избежать заражения коронавирусом", - сказала она.
Врач напомнила, что в Азии питание часто организовано именно так: общий стол, общие блюда на всех, и по тарелке риса на каждого.
"Многие думают, что стоит прекратить набирать еду из общих блюд своими ложками или вилками, и все – ты защищен. Но это совсем не так. Если в каждом блюде лежит отдельная ложка, которой пользуется каждый, чтобы положить себе еду из блюда на тарелку, опасность не меньше, чем при использовании для этого каждым своей ложки", - сказала врач-инфекционист.
Она пояснила, что до этой раздаточной ложки дотрагиваются все, кто сидит за столом, " и если среди них есть кто-то, зараженный коронавирусом, который за минуту до того, как положил себе еду, скажем, дотронулся рукой до носа, даже с носовым платком в руке, есть огромная вероятность заражения всех остальных, сидящих за столом, именно через эту "спасительную" раздаточную ложку".
"Поэтому следует использовать две ложки на каждого: одной ложкой есть, а другой – накладывать себе еду из общих блюд. Это не я придумала, я подглядела это в Китае несколько лет назад, там такой способ питания появился после эпидемии атипичной пневмонии", - рассказала Сутсамай.
"В западных странах, и у вас, в России, еда обычно более индивидуализирована, и едят у вас чаще вилкой и ножом, а не ложкой, но и у вас часто стоят на столе закуски на всех. Так что и вашим российским читателям эта информация может быть полезна", - сказала она, отметив, что для россиян, отдыхающих в Таиланде, знание этого метода приема пищи просто необходимо.
"Все туристы, и россияне – не исключение, хотя бы один раз за свою поездку едят тайскую еду в компании с местными знакомыми и, как правило – это общий стол с блюдами на всех", - сказала врач-инфекционист.
"Маски и спиртовой гель - это тоже хорошие средства защиты, мытье рук с мылом - самый главный метод защиты, но заражения через общую посуду или ложку тоже нередки. По данным минздрава Таиланда, из 75 зарегистрированных у нас случаев заражения 16 связаны с использованием общей посуды", - добавила она.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса