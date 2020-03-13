Тайский врач посоветовала за общим столом использовать две ложки

"В западных странах, и у вас, в России, еда обычно более индивидуализирована, и едят у вас чаще вилкой и ножом, а не ложкой, но и у вас часто стоят на столе закуски на всех. Так что и вашим российским читателям эта информация может быть полезна", - сказала она, отметив, что для россиян, отдыхающих в Таиланде, знание этого метода приема пищи просто необходимо.