Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T12:25+0300
https://ria.ru/20200313/1568541913.html
В Москве начал работу оперативный штаб на случай ЧП из-за ветра
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529702_0:150:1600:1050_1036x0_80_0_0_31c0cc9026587ad191bfac3770bdfdb5.jpg
РИА Новости

В Москве начал работу оперативный штаб на случай ЧП из-за ветра

12:23 13.03.2020 (обновлено: 12:25 13.03.2020)
479
© АГН "Москва" / BinduНа Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
© АГН "Москва" / Bindu
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Оперативный штаб приступил к работе в главном управлении МЧС по Москве для экстренного реагирования спасателей на возможные чрезвычайные ситуации из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в столичном главке ведомства.
Ранее главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"В связи с прохождением комплекса опасных погодных явлений в виде сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду в столичном главке МЧС функционирует оперативный штаб в целях организации оперативного реагирования органов управления и сил на возможные чрезвычайные ситуации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели уже организовали информирование населения о прогнозируемых опасных погодных явлениях и способах защиты. Информация о складывающейся обстановке доводится до дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти Москвы.
"Осуществляется мониторинг обстановки на территории соответствующих административных округов, проверка готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - добавил представитель ведомства.
Московская Канатная Дорога
Вчера, 11:17
В Москве из-за ветра приостановлено движение по канатной дороге
210000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Синоптик предупредила о снегопаде в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Туристы в Москве
Опрос показал отношение россиян к коронавирусу
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае
Врач скорой медицинской помощи
В Подмосковье из-за сильного ветра пострадали ребенок и трое взрослых
Дождь
В Москве ожидается ветер и дождь
Табло курса обмена валют в Москве
Выяснилось, как российские туристы меняют валюту в поездках
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В аэропортах Москвы из-за ветра задержаны или отменены более 50 рейсов
Ветер в Москве
В семи регионах Центральной России в пятницу ожидается сильный ветер
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве на женщину упала вывеска возле ТЦ
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве могут отменить мероприятия посольства Швейцарии
Добыча нефти в России
Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов после обвала на неделе
Сенатор Олег Морозов
Сенатор Морозов призвал проверять все версии появления коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния