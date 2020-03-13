В Москве начал работу оперативный штаб на случай ЧП из-за ветра

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Оперативный штаб приступил к работе в главном управлении Оперативный штаб приступил к работе в главном управлении МЧС по Москве для экстренного реагирования спасателей на возможные чрезвычайные ситуации из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в столичном главке ведомства.

Ранее главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"В связи с прохождением комплекса опасных погодных явлений в виде сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду в столичном главке МЧС функционирует оперативный штаб в целях организации оперативного реагирования органов управления и сил на возможные чрезвычайные ситуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели уже организовали информирование населения о прогнозируемых опасных погодных явлениях и способах защиты. Информация о складывающейся обстановке доводится до дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти Москвы.