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Сенатор Морозов призвал проверять все версии появления коронавируса
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РИА Новости

Сенатор Морозов призвал проверять все версии появления коронавируса

12:22 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Природа появления коронавируса может быть как природной, так и рукотворной, нужно проверять все версии, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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"Природа вируса не ясна до сих пор, поэтому можно обсуждать все версии - от природных до рукотворных. Но все, что происходит вокруг вируса, больше похоже на "информационное сопровождение" собственной антивирусной политики", - сказал Морозов РИА Новости в пятницу.
По его словам, об этом говорят и американские обвинения в адрес Европы в неэффективности мер по борьбе с вирусом, хотя "США не очень-то "отстают" в том, что вирус захватывает эту страну".
"Но что точно известно, так это то, что Китай практически справился с эпидемией и знает о вирусе больше остальных. Поэтому надо проверять все версии", - заключил сенатор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыОлег МорозовМИД КНРКитайЕвропаУханьВ мире
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