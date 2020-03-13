Сенатор Морозов призвал проверять все версии появления коронавируса

"Природа вируса не ясна до сих пор, поэтому можно обсуждать все версии - от природных до рукотворных. Но все, что происходит вокруг вируса, больше похоже на "информационное сопровождение" собственной антивирусной политики", - сказал Морозов РИА Новости в пятницу.