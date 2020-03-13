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В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
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РИА Новости

В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке

12:21 13.03.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.
"Ответ на трусливую атаку на силы коалиции в Ираке был быстрым, решительным и пропорциональным. Мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы привлечь к ответственности авторов этих жалких действий", - говорится в переданном РИА Новости заявлении Рааба.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
Позже США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. По данным Пентагона, на этих складах хранилось вооружение, используемое в атаках на силы США и коалиции.
* Террористическая организация, запрещена в России
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Вчера, 02:08
США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
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Доминик РаабВеликобританияИракСШАВ мире
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