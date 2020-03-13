В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке

ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.

"Ответ на трусливую атаку на силы коалиции в Ираке был быстрым, решительным и пропорциональным. Мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы привлечь к ответственности авторов этих жалких действий", - говорится в переданном РИА Новости заявлении Рааба.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.

Позже США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. По данным Пентагона, на этих складах хранилось вооружение, используемое в атаках на силы США и коалиции.