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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568541115.html
Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов после обвала на неделе
https://cdn21.img.ria.ru/images/151301/51/1513015173_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1cddbda3eeaf8505f8735ed28b3afbc2.jpg
РИА Новости

Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов после обвала на неделе

12:15 13.03.2020 (обновлено: 17:10 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России
Добыча нефти в России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Добыча нефти в России. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу ускорили темпы роста до 5% с 2-3% утром, при этом с начала недели котировки потеряли 20% стоимости из-за опасений за баланс предложения и спроса на рынке нефти после срыва сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,79%, до 34,81 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,95%, до 33,06 доллара за баррель, минутами ранее рост котировок достигал 5,3-5,4%, а утром цены на нефть росли на 2-3%. С начала недели котировки потеряли около 20-25%.
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Вчера, 10:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это, в том числе, стало причиной обвала на рынке. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКЭкономика
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