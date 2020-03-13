Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов после обвала на неделе

По состоянию на 11.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,79%, до 34,81 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,95%, до 33,06 доллара за баррель, минутами ранее рост котировок достигал 5,3-5,4%, а утром цены на нефть росли на 2-3%. С начала недели котировки потеряли около 20-25%.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это, в том числе, стало причиной обвала на рынке. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти.