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Бавария закроет все школы и детские сады из-за коронавируса
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РИА Новости

Бавария закроет все школы и детские сады из-за коронавируса

12:15 13.03.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бавария закрывает все школы и детские сады до конца пасхальных каникул 19 апреля из-за коронавируса, сообщил премьер-министр федеральной земли Маркус Зёдер.
"С понедельника школы и детские сады закрываются. Пока эта мера будет действовать до конца пасхальных каникул", - заявил он. Трансляцию выступления вела телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk. Правительство также значительно ужесточает правила посещения в больницах и домах престарелых, чтобы защитить население, входящее в группы риска по заболеваемости. Кроме того, он напомнил об отмене мероприятий с численностью более ста человек в ближайшие недели.
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Первой в Германии о закрытии школ и детских садов объявила федеральная земля Саар. Меры вступают в силу с понедельника и будут действовать до конца пасхальных праздников. По словам премьер-министра земли Тобиаса Ханса, обстоятельства представляют особый вызов для Саара из-за прямой близости с Францией и Люксембургом.
По данным на вечер четверга от института Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, в Сааре количество заболевших новым коронавирусом составляет 14 человек. В Баварии вирусом заразились 500 человек. Общее число зараженных по всей Германии достигло 2369 человек.
Как передает телеканал n-tv, о закрытии школ в пятницу может объявить и земля Баден-Вюртемберг. Земля Северный Рейн-Вестфалия, где в Германии фиксируется самое большое число заболевших (688), также обдумывает меры по закрытию школ и детских садов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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