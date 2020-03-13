Бавария закроет все школы и детские сады из-за коронавируса

По данным на вечер четверга от института Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, в Сааре количество заболевших новым коронавирусом составляет 14 человек. В Баварии вирусом заразились 500 человек. Общее число зараженных по всей Германии достигло 2369 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.