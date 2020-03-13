Компания Kinodanz обязалась вернуть Фонду кино 45 миллионов рублей

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Компания "Кей Ди Студиос" (кинокомпания Kinodanz) обязалась до 31 декабря выплатить Компания "Кей Ди Студиос" (кинокомпания Kinodanz) обязалась до 31 декабря выплатить Фонду кино 45 миллионов рублей основного долга по договору от 22 августа 2019 года, а также более 292 тысяч рублей неустойки, следует из опубликованного в пятницу текста мирового соглашения.

Арбитражный суд Москвы 11 марта утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску Фонда кино к Kinodanz о взыскании задолженности.

По условиям мирового соглашения, должник полностью признал долг и обязался ежемесячно, начиная с марта, производить выплаты истцу неравными частями по согласованному графику. Самая большая сумма – 18 миллионов рублей – должна быть выплачена в декабре.

Kinodanz – российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве, на ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум" и другие.