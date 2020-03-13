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2020-03-13T12:14+0300
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Компания Kinodanz обязалась вернуть Фонду кино 45 миллионов рублей
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РИА Новости

Компания Kinodanz обязалась вернуть Фонду кино 45 миллионов рублей

12:14 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТабличка на здании Фонда кино в Москве
Табличка на здании Фонда кино в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Компания "Кей Ди Студиос" (кинокомпания Kinodanz) обязалась до 31 декабря выплатить Фонду кино 45 миллионов рублей основного долга по договору от 22 августа 2019 года, а также более 292 тысяч рублей неустойки, следует из опубликованного в пятницу текста мирового соглашения.
Арбитражный суд Москвы 11 марта утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску Фонда кино к Kinodanz о взыскании задолженности.
По условиям мирового соглашения, должник полностью признал долг и обязался ежемесячно, начиная с марта, производить выплаты истцу неравными частями по согласованному графику. Самая большая сумма – 18 миллионов рублей – должна быть выплачена в декабре.
Kinodanz – российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве, на ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум" и другие.
Летом 2019 года стало известно, что Kinodanz подала иск на 1 миллион рублей к популярному видеблогеру BadComedian (Евгений Баженов) за обзор на фильм "За гранью реальности", впоследствии стороны заключили мировое соглашение и иск был отозван.
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
16 ноября 2019, 17:10Культура
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
622001
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КультураРоссияФонд киноМосква
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