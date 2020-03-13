Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании

УФА, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в колонии Оренбургской области за организацию убийства следователя, попросил о помиловании у губернатора, сообщил РИА Новости представитель Общественной наблюдательной комиссии региона.
"Амиров подал прошение о помиловании губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Пока неизвестна дата рассмотрения прошения", - сказал представитель ОНК по Оренбургской области.
В пресс-службе главы области пока не смогли уточнить информацию.
Ранее адвокат экс-мэра Махачкалы сообщал, что за время пребывания в местах лишения свободы состояние здоровья 66-летнего Амирова ухудшилось.
В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.